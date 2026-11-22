九合一選舉進入最後一周，金門地檢署持續查賄，接連偵破2起縣議員選舉現金買票案，均涉嫌以每票5000元向選民行賄。其中，第一選區莊姓議員候選人涉嫌透過樁腳買票，檢警調兩波搜索累計查扣42萬1500元賄款，莊姓候選人及2名樁腳遭羈押禁見；另第三選區也查獲現金買票案，呂姓樁腳遭羈押禁見，兩案共4人遭法院裁准羈押禁見。

金門地檢署指出，檢方掌握蔡姓樁腳涉嫌替第三選區某議員候選人，以每票5000元現金買票，隨即指揮法務部調查局福建省調查處、航業調查處及金門縣警察局組成專案小組，20日持搜索票搜索2處地點，拘提蔡姓樁腳並通知2名選民到案，查扣選民主動繳回的賄款共6萬元。

檢方表示，經蔡姓樁腳指認，發現曾任公職的呂姓樁腳涉有重嫌，當晚立即核發拘票將呂拘提到案，並搜索其住處。檢察官偵訊後，認為呂姓樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，21日中午向金門地方法院聲請羈押禁見獲准；蔡姓樁腳則以5萬元交保。

另一起案件涉及金門縣第一選區莊姓議員候選人。檢方指出，莊姓候選人涉嫌以每票5000元現金買票，檢警調自9日展開第一波專案行動，搜索4處地點，通知戴姓樁腳及8名選民到案，並將戴姓樁腳羈押。

專案小組持續蒐證，20日展開第二波溯源行動，再搜索3處地點，拘提莊姓議員候選人及2名樁腳，連同通知到案的選民共19人接受調查。兩波行動迄今查扣搜索所得及選民主動繳回的賄款，共計42萬1500元。

檢方偵訊後，認為莊姓議員候選人及段姓、林姓樁腳3人涉嫌投票交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅或隱匿證據，以及勾串共犯、證人之虞，21日晚間向金門地方法院聲請羈押禁見，獲法院裁准。

金門地檢署強調，距離選舉僅剩最後一周，賄選行為嚴重破壞民主基石及選舉公平，呼籲民眾堅持「不買票、不賣票」，若發現疑似賄選情事，可撥打免費檢舉專線0800-024-099轉4。檢方已建立檢舉人身分保密措施，呼籲民眾勇於檢舉，共同維護乾淨選風。