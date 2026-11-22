九合一選舉進入最後倒數，嘉義地檢署查獲跨縣市首長選舉地下賭盤，從嘉義市東區一家地下簽注站向上溯源，查出范姓男子涉嫌透過中游組頭，以「1支1萬元」招攬賭客，針對台北市、新北市及嘉義市長選舉結果開盤，累計收注28萬元。檢警調接連查獲4名涉案人，檢察官複訊後，向嘉義地院聲請羈押禁見范男，其餘3人各以5萬元交保。

嘉義地檢署日前接獲選舉賭盤情資，由檢察官張建強指揮嘉義縣調查站、嘉義市刑警大隊組成專案小組追查，19日持嘉義地院核發的搜索票，前往嘉義市東區某商號搜索，當場查扣相關證物，並拘提涉嫌經營地下簽注站的林姓母子2人到案。

專案小組進一步追查賭盤金流及上下游關係，查出鄭姓中游組頭，並掌握幕後范姓主嫌身分，21日再持拘票前往嘉義市東區某處所，將范男逮捕到案，查扣涉案手機1支。

檢警調查，范男涉嫌為牟取賭博利益，透過鄭姓中游組頭對外招攬不特定賭客，以「1支1萬元」方式接受下注，賭博標的不僅包括嘉義市長選舉，還跨足台北市、新北市長選戰，以3個直轄市及縣市首長選舉結果作為賭博標的，累計收注金額達28萬元。

檢察官複訊後，認為范男等4人涉嫌違反公職人員選舉罷免法，涉及意圖營利提供賭博場所、聚眾賭博及在公眾得出入場所賭博財物等罪嫌，犯罪嫌疑重大。其中范男有羈押原因及必要性，向嘉義地院聲請羈押禁見；鄭男及林姓母子則認為沒有羈押必要，各以5萬元交保。

檢察長蔡宗熙表示，選舉賭盤不僅涉及刑事犯罪，更可能扭曲選民意志，甚至衍生賄選、暴力介入選舉等不法情事，呼籲民眾切勿心存僥倖參與或經營選舉賭盤，也歡迎提供不法情資。嘉檢將持續結合警調查賄團隊，全面追查選舉賭盤及不法資金，維護選舉公平。