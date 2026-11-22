北市圖資訊室陳姓代理主任與黃姓廠商被控採購涉圖利，獲不起訴，台灣高檢署19日駁回再議確定。黃姓廠商另涉偽造報價單遭起訴，北院審理中。

檢廉調查，黃姓廠商為2家科技公司負責人，陳姓男子為台北市立圖書館資訊室分析師，曾於民國110年、111年間兩度代理資訊室主任，負責督導資訊室軟硬體設備維護、伺服器管理及電腦周邊設備採購等業務。

法務部廉政署函送意旨指出，北市圖辦理小額採購案，依規定須取得至少2家廠商報價單。陳姓主任涉嫌與黃姓廠商合作，由黃姓廠商提供其他公司不實報價單，藉由比價程序，使其經營的公司取得網頁防火牆更新服務、高階網管交換器等採購案，涉嫌違反貪污治罪條例圖利等罪。

台北地檢署偵辦期間，陳姓主任否認圖利，供稱黃姓廠商為北市圖長期合作的機房維護廠商，希望由同一家廠商持續維護，避免更換廠商衍生交接困難，或設備出現問題時，前後任廠商相互推諉。

陳姓主任表示，循往例請黃姓廠商協助提供第2家廠商報價單，以為是合作廠商提供，不知道報價單是偽造的。黃姓廠商則供稱，目的是加速公務機關訪價及完成內部程序，陳姓主任並不知情，也沒有圖利他。

檢察官調查發現，黃姓廠商多以電子郵件直接將報價單寄給採購案承辦人，陳姓主任及承辦人均無從由郵件或報價單內容得知文件為偽造；且相關採購案並非特殊規格，黃姓廠商經營的公司並無優勢，難認2人有共同圖利犯意。

檢察官另認定，採購承辦人應自行詢價，並非廠商提供報價單即有登載義務，難認2人涉犯使公務員登載不實罪。北檢認定2人犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

由於這起貪污案件無告訴人，北檢依法依職權送台灣高等檢察署再議。高檢署審核後，認定原不起訴處分並無不當，於19日駁回職權再議，2人涉圖利等罪部分不起訴確定。

不過，檢察官查出，黃姓廠商為取得北市圖及國防部採購案，於110年至112年間，未經其他3家公司同意或授權，擅自修改先前取得的報價單電子檔，共偽造11張報價單，再透過電子郵件或親自交付紙本方式提供採購機關，誤導承辦人認定其經營的公司為最低報價廠商。

檢察官認定，黃姓廠商犯行涉及8件採購案，足以損害北市圖及國防部採購比價、決標或預算評估的正確性，依行使偽造私文書及準私文書等罪嫌提起公訴，建請法院就11次犯行分論併罰，目前由台北地方法院審理中。