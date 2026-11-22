彰化縣一名人夫抓包妻子出軌，想溝通卻遭封鎖，氣得傳訊嗆聲「發傳單讓妳親友知道做了什麼事」，反遭妻子提告恐嚇危害安全罪。一審彰化地院認定，人夫確信妻子外遇為事實，陳述真相不具刑事不法，判處無罪。檢方不服上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴，維持原判，全案無罪確定。

判決指出，這名人夫在2025年11月2日傳送訊息給妻子，內容提及「封鎖？怕被知道？敢做不敢承認還要洗腦別人」、「一個發婚姻不忠全家去死、一個專門不忠偷吃外遇」，更揚言「我也會去發傳單，讓妳親戚朋友們知道妳做了什麼事」。

妻子觀看後心生畏懼，報警提告，檢方偵結後依刑法恐嚇危害安全罪起訴人夫。

人夫在法庭上坦承傳訊，但堅決否認恐嚇。他辯稱妻子外遇是事實，原本想好好溝通卻遭封鎖，一時在氣頭上才傳訊息，事後根本沒有去發傳單。

彰化地院審理時，法官勘驗人夫提出的對話紀錄，發現妻子曾回覆「他並不知道」、「我說以後懷孕了怎麼辦，他說那就生」、「他想來找我但你在」等語，認定人夫確有相當理由確信妻子外遇為真。

法官指出，夫妻忠誠義務不僅關乎私德，也屬婚姻制度核心法益，若人夫對親友據實陳述親身經歷，欠缺捏造惡意，本就不構成誹謗罪。

既然實際行為不具刑事不法，依「舉重明輕」法理，前階段揚言發傳單自然不構成恐嚇罪，加上人夫並未具體說明傳單內容與對象，也沒付諸實行，判決無罪。案經上訴，台中高分院近日駁回上訴，全案無罪確定。