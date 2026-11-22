台中市和平區公所清潔隊前代理隊長陳姓男子，3年前3度私開公務車辦理私人事務，刷公務車隊卡加油4925元。一審認定涉貪汙罪，判刑1年3月、褫奪公權1年、緩刑3年。案經上訴，台中高分院近日逆轉，認定不構成貪污，改依公務員假借職務機會背信罪判刑1年、緩刑3年，免予褫奪公權，全案仍可上訴。

判決指出，陳男在2020年6月至2023年9月，曾擔任和平區公所清潔隊代理隊長。他明知公務車與中油車隊卡僅限公務使用，卻在2023年5月8日、16日及6月8日，未填寫差勤表單與派車單，擅自駕車前往新竹、桃園及台中東勢辦理私事，並持車隊卡刷卡加油1624元、1639元與1662元，總計4925元由公所核銷。

市府政風處查核發現加油異常，函送檢方偵辦。檢察官依公務員假借職務機會詐欺得利罪起訴。

台中地院審理認為，中油車隊卡「認卡不認人」，陳男未施用詐術，不構成詐欺，但將公有油料占為己有，變更法條依最輕本刑10年的貪污侵占公有財物罪論處。

一審考量陳男偵查中自白並全額繳回所得，加上金額低於5萬元、情節輕微，三度減刑後，判刑1年3月、褫奪公權1年，宣告緩刑3年。

陳男不服，以適用法律不當提起上訴。

台中高分院近日審結，陳男私開公務車是為節省私人交通開支，油料僅為車輛行駛動力，並非意圖侵占汽油，不構成貪污侵占罪；而公所車輛管理要點屬內部行政規則，也不符合圖利罪要件。

法官認定，陳男違背公務員忠誠義務，改依3個公務員假借職務機會故意犯背信罪，各判刑5月，合併應執行1年。

法官考量，陳男犯後坦承、無前科，維持緩刑3年，期間付保護管束、接受3場法治教育，沒收4925元，全案仍可上訴。