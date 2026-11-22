屏東縣一對男女朋友兩人在去年8月中旬分手，男子不甘分手，跟蹤騷擾，觀察前女友機車停放位置，掌握行蹤，發現她與男性友人親吻，上前質問感情生活，隔天闖入住處，持水果刀朝她手臂、腋下、背部及腰部連刺6刀，造成氣胸、腎臟撕裂傷及大量出血，險些喪命。男子依殺人未遂罪法院判刑5年2月確定。前女友另提民事求償，屏東地院判男子須賠120萬427元，可上訴。

判決指出，兩人原為男女朋友，去年8月中旬分手，男子不願放手，同月30日晚間透過觀察前女友機車停放位置，得知她在卡拉OK消費，隨即進入店內攀談，之後又在店外觀察她的行蹤。

男子目睹前女友與男性友人親吻，上前質問感情生活，雙方不歡而散，男子不罷休，跑到前女友住家守候，再度追問兩人關係。即使女方拒絕交談，他返家後又再前往，讓女方心生恐懼。

隔天上午9時許，男子在前女友住家門口徒手勾住她的脖子，強行拖入屋內並壓制在地，持續質問感情問題。雙方發生爭執，男子情緒失控，持水果刀朝前女友身體連刺6刀。

女子左肩、腋下、背部、腰部及手臂多處撕裂傷，其中腋下傷口長達10公分、背部12公分，還造成左側外傷性氣胸、左腎撕裂、後腹腔出血及手臂肌腱、神經與動脈斷裂，因大量失血面臨生命危險。

男子因殺人未遂罪遭法院判刑5年2月，刑事判決確定。前女友另提刑事附帶民事訴訟，主張醫療費用逾63萬元、工作損失20萬餘元，加上看護費、醫療用品及精神慰撫金，合計求償120萬427元。

判決指出，前女友遭男子反覆跟騷及持刀攻擊，導致心生畏怖，至今仍有創傷後遺症，無法與異性正常互動，也擔憂重建手術後身體無法恢復，承受極大精神壓力。

法官審酌女子兩次住院及術後休養，依診斷證明與勞保投保薪資，認定202天工作損失20萬4020元合理。另考量男子持刀攻擊次數、傷勢嚴重程度及先前反覆跟騷，加深女子對人身安全的恐懼，認定30萬元精神慰撫金並未過高。法院判男子要賠120萬427元，可上訴。