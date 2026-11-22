二○二二年七月十四日傍晚，槍聲劃破民風淳樸的南投天空；男子李鴻淵闖進曾經任職的康建生技公司槍殺五人，造成四死一重傷。人稱「牛樟芝之父」的康建創辦人賴敏男死裡逃生，家屬擔憂其腦部重創無法承受打擊，沒讓他知道女兒與弟弟早已命喪槍下

2026-11-22 00:49