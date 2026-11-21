嘉義縣新港鄉村長選舉近日傳賄選案，王姓、蘇姓被告遭聲押獲准，嘉義地檢署今天再指揮警調擴大偵辦，向上追查何姓樁腳涉嫌以每票1500元買票，並疑似聯繫下線串供，企圖教唆他人頂替承擔罪責。檢察官今天訊問後，認定何姓樁腳犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

嘉義地檢署指揮嘉義縣調查站、嘉義縣警察局民雄分局組成專案小組，針對新港鄉某村長候選人樁腳涉嫌現金買票案蒐證。專案小組11月12日執行首波查緝，王姓、蘇姓樁腳遭聲押獲准，專案小組今天再次擴大追查，通知何姓樁腳及9名選民到案，釐清案情。

檢方調查，何姓樁腳為使特定村長候選人順利當選，涉嫌自今年9月初至11月上旬，在新港鄉某村以每票1500元，親自或透過下線樁腳轉交現金，向具有投票權的選民行求或交付賄賂，約定投票支持特定候選人。

檢方指出，專案小組展開查緝當日，何姓樁腳疑火速聯繫下線樁腳串謀，企圖教唆他人出面頂替承擔罪責。檢察官訊後認為，何姓被告涉嫌違反公職人員選舉罷免法，對有投票權之人行求、交付賄賂，犯罪嫌疑重大，且有羈押必要，向嘉義地方法院聲請羈押並禁止接見通信。

嘉義地檢署表示，投票日將近，查賄團隊將持續查緝賄選及妨害選舉的不法行為，呼籲民眾切勿以身試法，並勇於檢舉，共同維護公平選舉。