許多青少年為了遊戲點數，被不肖份子誘騙拍攝性影像。高雄市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊偵查佐連盈智說，阻止性影像散播不容易，還要避免造成被害人二度傷害，她在保護工作中看到社會黑暗面，但還是堅持前進。

連盈智今天榮獲衛福部保護司第12屆紫絲帶獎。在警政體系服務10年，曾待過派出所、家防體系，近3年轉入科技犯罪偵查隊，偵辦許多性影像案件。她說，小朋友很在意同儕間的遊戲裝備競爭，所以當網友要他拍一張照作為遊戲裝備或點數的交換，可能不知不覺就被利用。

連盈智說，阻止性影像散播講求速度，每多一秒鐘，可能就造成更大傷害。且即使逮捕犯罪者，影像卻可能早已被大量下載，持續在不同網站流傳。連盈智因此將偵查重心延伸至散布平台，除了直接關閉這些網站，還要把犯罪者所有網域都撈下來，把源頭資料封存，讓犯罪者不能在其他地方散播影像。

部分受害者主動報案，但有些是警方從網路影像中辨識出來，再聯繫當事人。連盈智坦言，聯繫被害者有時會造成二度傷害，曾有被害人告訴她，自己多年前就改名字、換學校、搬家，想要重新開始生活，為什麼現在又要掀起傷痛？

連盈智說，她會努力讓對方理解，重新聯繫並不是要揭開傷口，而是希望協助阻斷後續傷害。有些受害者後來理解了警方的行動，主動致電表達感謝。連盈智說，從事保護服務會看到很多黑暗面，讓人感到沉重，但愈是沉重，愈要前進。