愛爾麗集團旗下多家分店因針孔偷拍案被重罰且勒令停業，新北市政府警察局婦幼警察隊偵查佐周思岑參與最初調查，扣下差點被刪除的檔案；為了揪出才藝班狼師騷擾兒童的鐵證，她連續2個月住在辦公室看監視器檔案，每分每秒都不敢遺漏。

周思岑今天榮獲衛福部保護司第12屆紫絲帶獎。周思岑說，身為婦幼偵查隊，他們經常在網路上關注偷拍等案件，當時看到愛麗爾案件當事人在社群PO文，就判斷這一定不只是單一分店的行為，一定是集團行為，因此向上報告隊長。

周思岑表示，隊長當下除了跟最初派員調查的分局取得聯繫，更漏夜向新北地檢署申請搜索票，且愛爾麗當時已經開始在拆除主機，於是動員桃園、台中的警察協助攔截差點被格式化的監視器檔案。

周思岑也曾偵辦一起才藝班老師不當對待兒童的案件。才藝班老師藉由零食等獎勵，跟孩童建立非常親密的關係，卻趁勢觸摸小朋友的生殖器，甚至以檢康檢查為由做出不當接觸，還把整個過程拍攝下來。

周思岑說，當下團隊直接與檢察官聯繫，扣下時間長達3年的監視器影像，但老師每次觸摸兒童可能只有一兩秒，於是她自己花了2個月時間不眠不休盯著螢幕，甚至住在隊上，每天一睜眼就繼續看檔案，「每一分每一秒都不能遺漏。」

周思岑表示，婦幼保護工作非常高壓，因為每個案件都很複雜，在講求符合司法程序的同時，又要迅速執行，並兼顧被害人感受，需要檢察官、社政網絡各方面的協助才能完整處理案件。她感謝自己的長官與同仁，還有在社保工作中所有擔任不同角色的工作者。