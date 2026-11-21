距離11月28日地方公職人員選舉投票日進入最後一周，台東地檢署持續加強查察賄選及各類妨害選舉案件。地檢署今天公布查賄進度，截至20日止，違反公職人員選舉罷免法的選他及選偵案件共179件，傳喚420人到案、拘提19人，其中7人經法院裁准羈押、24人交保，累計搜索38處，查扣現金65萬9400元，目前已有3件、共6人遭起訴。

2026-11-21 11:03