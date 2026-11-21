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代刀風波！中榮名醫鄒錫凱涉貪遭聲押 院方火速拔除主管職
台中榮總神經外科部今年初爆代刀風波，近期神經外科部長鄒錫凱遭指控代刀、收受廠商回扣，台中地檢署今依貪汙治罪條例向台中地院聲請羈押。對此，台中榮總表示，鄒即日起免兼主管職務，靜待司法調查，院方全力配合司法的調查，秉公依法處理。
台中榮總稍早發表新聞稿表示，該院神經外科鄒姓醫師因涉案遭檢察官聲請羈押。院方今天下午召開緊急會議，決議如下：
一、涉案鄒姓醫師即日起免兼主管職務，靜待司法調查。其神經醫學中心副主任一職由中心主任代理。
二、院方全力配合司法的調查，秉公依法處理。對於任何疑涉違法或病人安全之情事，一定追究到底，嚴懲不貸。
三、相關醫師的臨床業務，本院會妥善安排，確保民眾的就醫權益。
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