台中榮總日前才傳出2名神經外科醫師代刀風波，近期又爆出現任神經外科部長鄒錫凱也被指控代刀、收回扣，台中地檢署見Threads上PO文後指派黑金專組檢察官分案追查，昨搜索、當庭逮捕鄒，今依貪汙罪嫌將他聲押禁見獲准，另鄒涉犯10年以上重罪，未來可能由國民法官審理。

中檢說，檢察官日前注意到社群平台Threads有網友陸續張貼影片、貼文，指稱台中榮總神經醫學中心醫師疑似收受醫療器材廠商交付之現金。

中檢表示，檢察長洪家原高度重視，指派黑金專組檢察官翁嘉隆主辦，並與另4名檢察官張凱傑、賴謝銓、陳君瑜及王宜璇，昨（20日）指揮中檢重案中心檢察事務官、廉政署、調查局及警方，兵分9路搜索中榮辦公室、診間，鄒男等人住居所，及展銳醫療儀器有限公司。

檢方並通知鄒男、鄒的林姓助理，及2名黃姓、魏姓廠商等人到案。

檢察官複訊後，認定鄒錫凱涉犯貪汙治罪條例第4條第1項第3款之購辦公用器材收取回扣、同條例第5條第1項第3款之對於職務上之行為收受賄賂等犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，經當庭逮捕後，今天將他向台中地院聲押禁見獲准。

另林姓助理、3名廠商，分別諭知10萬至100萬元交保，均限制出境出海。

其中，檢察官認定鄒錫凱涉犯貪汙治罪條例第4條第1項第3款之購辦公用器材收取回扣，法定刑處無期徒刑或10年以上有期徒刑，若偵結查證屬實，未來將由國民法官審理。