高雄市內門區及左營區2名里長參選人涉虛偽遷移戶籍妨害投票，2人及涉案選民遭傳喚到案，2人訊後分別以新台幣3萬元及5萬元交保，另有2名選民各以1萬及3萬元交保。

台灣橋頭地方檢察署今天發布新聞稿表示，內門某里長參選人與親友涉自2月到5月協調至少3名未實際居住里內親友虛偽遷移戶籍，而左營某里長參選人與友人涉於4月到6月將至少6名未實際居住里內友人戶籍遷入里內，於選舉時投票支持。

檢方表示，內門涉案參選人及選民等7人16、17日遭傳喚到案，左營涉案參選人及選民等8人19日遭傳喚到案。

檢察官訊問後認2名參選人及部分選民涉犯虛遷戶籍妨害投票罪嫌重大，但無羈押必要，諭知內門涉案參選人以3萬元交保，左營涉案參選人以5萬元交保，另有2名選民分別以1萬元及3萬元交保。