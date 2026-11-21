聽新聞
0:00 / 0:00
高雄2里長參選人涉虛遷戶籍 各以3萬元、5萬元交保
高雄市內門區及左營區2名里長參選人涉虛偽遷移戶籍妨害投票，2人及涉案選民遭傳喚到案，2人訊後分別以新台幣3萬元及5萬元交保，另有2名選民各以1萬及3萬元交保。
台灣橋頭地方檢察署今天發布新聞稿表示，內門某里長參選人與親友涉自2月到5月協調至少3名未實際居住里內親友虛偽遷移戶籍，而左營某里長參選人與友人涉於4月到6月將至少6名未實際居住里內友人戶籍遷入里內，於選舉時投票支持。
檢方表示，內門涉案參選人及選民等7人16、17日遭傳喚到案，左營涉案參選人及選民等8人19日遭傳喚到案。
檢察官訊問後認2名參選人及部分選民涉犯虛遷戶籍妨害投票罪嫌重大，但無羈押必要，諭知內門涉案參選人以3萬元交保，左營涉案參選人以5萬元交保，另有2名選民分別以1萬元及3萬元交保。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。