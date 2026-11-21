王姓男子發現妻子和表弟偷情長達6年，發生超過200次性關係，王男氣炸向表弟提告求償100萬元，一審澎湖地院認為配偶權非憲法上權利，判王男敗訴，他上訴高雄高分院後逆轉，二審合議庭認定配偶身分法益仍受憲法保障，改判表弟須賠償17萬5千元確定。

判決指出，王男和妻子育有3名子女，2024年間，王男無意間發現妻子出軌，且對象竟是自己的表弟，兩人自2018年起暗通款曲，每月發生約2次性行為，長達5、6年累計發生超過200次性關係。

王男顧及年幼子女與雙方已協議離婚，不向出軌妻子求償，轉向表弟求償100萬元精神慰撫金。但澎湖地院法官審理後，援引司法院釋字第791號通姦除罪化意旨，認定「配偶權非憲法或法律上權利」，判決他敗訴。

王男不服上訴，高雄高分院審理期間，表弟再次辯稱是被表嫂勾引，才受不了發生關係，並非他主動，是表嫂比較愛他，想接近他，表嫂的錯比較大，且兩人性行為次數應不超過20次。

高雄高分院合議庭審理後，認為大法官釋字第791號解釋雖廢除刑法通姦罪，但大法官僅認定刑罰制裁違憲，並未否定配偶的忠誠義務，因此配偶身分法益遭侵害一方，仍可依民法侵權行為法律關係請求損害賠償。

合議庭審酌這對表兄弟收入，認定精神慰撫金以35萬元為適當，因王男已免除妻子的連帶賠償責任，扣除妻子應分擔的二分之一額度後，逆轉改判表弟應賠償表哥17萬5千元確定。