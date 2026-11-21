基隆市七堵區李姓里長候選人9月間招待里民餐會、送蛋糕涉賄，17日被依違反公職人員選舉罷免法送辦，檢察官諭令10萬元交保。但檢調追查手機紀錄另發現還送雞精禮盒，昨第二波偵辦、搜索，拘提李姓候選人到案，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方說，七堵區李姓里長候選人9月間，涉嫌招待選民參加免費餐敘，每桌3875元，另贈送蛋糕作為伴手禮，並拜票尋求支持涉賄選，檢方17日指揮專案小組前往該里長候選人服務處、住處等8處搜索，查扣相關證物，訊後諭知10萬元交保。

檢方說，專案小組持續深入追查，勘驗李姓里長候選人行動電話，查知李姓里長候選人去年11月至今年9月間，即有多次贈送禮品生日蛋糕（價值500元）、雞精禮盒（價值1000 元）與選民等新事證，20日持檢察官核發拘票拘提李姓里長候選人到案說明，兩次偵查行動共計傳喚、通知該候選人及選民等15人到案說明。

檢察官訊問認李姓里長候選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法對於有投票權之人交付不正利益罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯、證人之虞，並認有羈押之必要性，向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准；其餘選民及證人均請回。