南投縣議員選舉爆出現金買票案！南投地檢署接獲情資，南投縣議員第四選區（竹山鎮、鹿谷鄉）某候選人父親、宮廟主委許姓男子，涉嫌透過樁腳以每票500元向選民買票，檢方搜索約談20餘人，許男原遭聲押卻獲30萬元交保，檢方隨後掌握他涉嫌串證的新事證，再度拘提並聲押，法院今天凌晨裁定許男及廖姓樁腳羈押禁見。

檢方調查，許男涉嫌交付現金並指示鐘姓、楊姓樁腳，以每票500元為對價，要求選民投票支持特定縣議員候選人，涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪。

南投地檢署檢察長周士榆獲報後，指派莊佳瑋檢察官偵辦，19日指揮調查局南投縣調查站、航業調查處台中站、刑事警察局中部打擊犯罪中心及南投縣警察局各分局等單位，持法院核發的搜索票搜索2處，約談20餘人到案。

檢方認為許男及楊姓樁腳涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，但法院分別裁定許男以30萬元、楊姓樁腳以20萬元交保。

不過，檢方並未因此停止追查。專案小組再度調查廖姓樁腳及3名選民，進一步掌握許男交保後涉嫌勾串廖姓樁腳的具體事證，檢察官隨即指揮專案小組搜索，並拘提許男到案。檢警前後兩天共查扣1萬2000元賄款，均為選民主動繳回。

檢方訊後認定許男及廖姓樁腳涉嫌投票行賄罪重大，且有勾串共犯、證人之虞，20日晚間再度向法院聲請羈押禁見，法院於21日凌晨裁定兩人羈押禁見。周士榆呼籲民眾不買票、不賣票，若發現賄選情事，可撥打0800-024-099檢舉專線。