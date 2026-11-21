航空警察局保安大隊前警員陳柏融利用值勤管制哨，才因收賄95萬開公務門放行加熱菸走私集團一、二審均判8年，又查出他見有利可圖，另串聯7人自組走私加熱菸集團入境轉售，桃園地院再依貪汙的公務員泛對主管事務圖利罪判刑4年，其餘7人均獲緩刑，可上訴。

陳柏融原任內政部警政署航空警察局保安警察大隊警員，負責桃園國際機場警衛安全及管制工作，2025年6月起擔任機場管制哨安全維護勤務，依法具有機場管制區出入及管制權限。不料，他竟利用職務之便，將管制哨變成走私通道，還自行招募人手，從國外攜帶未經許可輸入的TEREA加熱菸入境，再轉售牟利。

判決指出，陳柏融自2025年7月起，陸續招募胡姓父子女三人、江女、吳男及陳男等6人，約定以高於購買成本的價格收購他們從國外攜入的加熱菸。6人分別依約攜帶TEREA加熱菸入境，再利用陳柏融值勤的管制哨規避海關查緝。

犯案手法包括由攜菸者將裝有加熱菸的行李帶離管制區，放置在管制區外的置物櫃，再返回管制區循正常程序出關，陳柏融則前往置物櫃領取行李；也有人由陳柏融利用工作證進入機場管制區接收行李後，再自行攜出。透過這些方式，讓加熱菸避開海關檢查。

陳柏融再依約以每條300元或400元的價格，向6人收購加熱菸，除附表編號22的加熱菸外，其餘均轉售完畢。除了透過他人攜帶，陳柏融還在2025年9月10日自行從國外攜入TEREA加熱菸25條，放在航警局備勤室，打算伺機攜出轉售，卻因隔天遭另案逮捕，未能完成交易。

判決指出，陳柏融透過臉書與張男聯繫，約定張從國外攜帶加熱菸入境時，由陳柏融在值勤管制哨放行，協助將加熱菸帶出管制區，張則按每條100元支付賄賂。張於2025年9月4日從日本攜入TEREA加熱菸40條，雖順利出關，但因陳柏融遭逮捕，雙方未能完成賄賂交付。

法院調查，陳柏融於2025年9月11日因前案遭逮捕後，同月18日在檢警尚未發覺本案犯行前，主動向桃園地檢署提出自首狀，檢警因此調閱機場監視器畫面，並進一步查出其餘被告及相關犯行。全案共8名被告，包括陳柏融、前述6名被招募者，以及張家豪。8人於警詢、偵查及法院審理時均坦承犯行，卷內另有機場監視器畫面、入出境紀錄、勤務分配表、扣押筆錄及查扣物品照片等資料佐證。

桃園地院認為，陳柏融身為機場警衛管制人員，明知加熱菸未取得許可不得輸入，仍利用職務權限協助走私，甚至自行招募人員共同牟利，破壞公務執行的公正性及機場管制秩序。法院審酌他自首本案犯行，依法減輕刑度，但因未自動繳交本案犯罪所得，仍須負刑責。

法院9月30日判處陳柏融共同犯對主管事務圖利罪，有期徒刑4年、褫奪公權2年，並沒收扣案TEREA加熱菸25條及犯罪所得371萬1350元；至於他與張男約定賄賂的部分，因陳柏融自首並因而查獲張男，法院依法免除其刑。胡父判刑1年5月，緩刑5年；胡女、胡子、江女、吳男及陳男各判刑1年3月，均緩刑5年；張男判刑8月，緩刑4年，均須依判決提供義務勞務。

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