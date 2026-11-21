陳姓男子自稱「法律、企管雙博士」，因5000元不動產法律諮詢費與黃姓女子發生糾紛，不滿遭黃女提告求償，竟捏造提告黃女曾在2019至2020年間對他強制性交、猥褻。黃女獲不起訴反控誣告。台北地方法院審理，認為陳男說詞前後矛盾，且事後還多次邀約黃女吃飯喝酒，依誣告罪判有期徒刑1年。可上訴。

判決指出，黃女2021年12月透過LINE聯繫陳男，支付5000元諮詢費委託處理不動產買賣糾紛，並約定在北捷頂溪站附近見面諮詢，詎料陳男收款後僅傳送書面檔案、拒接電話，反指黃女騷擾，甚至傳訊稱「在中華民國管轄範圍中，沒有人比我還專業」、「我的業主都是律師，我是律師在不動產法律領域的老師」，向黃女索討懲罰性違約金及尾款共2萬5000元。

黃女認為受騙，2022年對陳男提告詐欺、恐嚇告訴（獲不起訴），並打民事訴訟獲判返還5000元。

陳男不滿，同年7月到北市婦幼隊提告，誣指黃女曾在2019至2020年間聚餐後，在她的北市大安區和平東路住處強壓頭部逼口交，事後還透過LINE騷擾。檢方調查後對黃女不起訴，黃女隨即反告誣告。

台北地院審理，陳男矢口否認，辯稱黃女提供的LINE對話擷圖是偽造的，但法官勘驗黃女手機確認對話紀錄為真，且發現陳男在自稱「遭性侵」後的2021年1月至12月間，竟頻繁傳訊祝賀生日快樂，甚至邀約「晚上出來吃飯啦」、「你要請我喝酒嗎」，完全違背性侵被害人畏懼、排斥的常理，另外陳男稱從未接過黃女電話，卻又指遭電話騷擾，有相當矛盾。

法官審酌陳男僅因履約糾紛挾怨報復，捏造性侵重罪使黃女無端面臨刑事偵查與身心煎熬，嚴重浪費司法資源，且審理期間多次經傳喚無故不到庭，直到法院發布通緝才到案，犯後飾詞狡辯、態度不佳，至今未和解，依誣告罪判有期徒刑1年。可上訴。