宜蘭地檢署查賄選前不停歇，今天一舉破獲礁溪鄉縣議員、鄉代及村長集團性賄選，前議員游旺欉涉嫌為參選縣議員的兒子游順評及參選鄉代的兒子游勝棋買票，除現金外還送禮券，檢方大舉動員150名警調搜索11處，複訊後今天將游旺欉等4人聲押，兩個兒子在內等5名候選人各以15萬至40萬元不等交保，對地方選情投下震撼彈。

此案由宜蘭地檢署肅貪團隊檢察官郭欣怡統籌，結合調查局宜蘭縣調站、北部地區機動工作站、宜蘭縣警局與北市士林分局等單位共同偵辦。專案小組20日同步突襲11個涉案地點，帶回包含出資者游旺欉、6名各級公職參選人及多名樁腳與民眾共45人到案說明，現場並起獲現金、選舉名冊及禮券等關鍵證物。

檢警追查發現這是典型的上中下游共生綁樁賄選，高齡85歲的游旺欉居間提供資金，拉攏1名鄉代與3名村長參選人充當買票管道；除了直接發現金，更採購1千元至2千元面額的公益禮券與蛋糕作為賄賂品，讓基層候選人鞏固自家選票之餘，也同步為他的兩個兒子拉票，形成選票互惠的利益共同體。

經過主任檢察官游欣樺率領8名檢察官徹夜訊問後，認定游旺欉、匏崙村長參選人許旺全，以及兼具林美村長候選人游有德之子與鄉代候選人游芳瑜之父雙重身分的游姓男子、吳姓樁腳等4人，涉犯選罷法行賄重罪且嫌疑重大，已向法院聲請羈押禁見。

同案其餘5名參選人，檢方評估後裁定交保候傳，金額分別為縣議員候選人游順評40萬元、鄉代候選人游勝棋30萬元、鄉代候選人游芳瑜30萬元、龍潭村長候選人吳明信20萬元、林美村長候選人游有德15萬元交保。