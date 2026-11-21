洪姓男子懷疑交往1年多未成年女友對他感情不忠還提分手，要求復合不成，前年5月間傳送其裸照及影片給女友，揚言在社群散布外，女友擔心裸照外流，前往其住處談判，還遭毆打成傷而提告。法官認他犯拍攝少年性影像罪，處1年2月，並依成年人故意對少年犯恐嚇危安罪處3月又犯傷害罪處2月，未定執行刑。

檢方起訴，洪與少女前為男女朋友，於2023年3月間至2024年4月止交往期間，明知她未滿18歲，為滿足一己私慾，自行拍攝或由女友拍攝其裸露胸部、臀部或下體等私密部位性影像照片數張及影片1支，並回傳予洪觀覽。

洪因懷疑女友對其感情不忠及提出分手要求，前年5月19日要求女友須與他復合，以LINE傳送其猥褻照片及影片予女友，還傳送訊息「我說過幾次復合了，你當作沒看到隨便妳」、「X你娘，你就破阿，去住別人家」、「好拜拜，我要傳出去了」、「我要發在飛機上了，真的沒耐心了」等，致女友心生畏懼。

女友因擔憂其私密照遭洪外流，同年6月7日晚間前往其住處談判，洪竟在房間內徒手毆打她的頭部及身體，致頸部、腹壁、四肢多處擦挫傷及鈍挫傷。

檢方指出，少女於警詢時雖稱，洪沒有詢問她可不可以拍攝就偷拍，她當下有發現，就請洪刪除，洪也答應要刪除，洪是趁她不注意拍攝的。然於偵查中改稱，洪有跟她說他要拍，她部份有同意，但她有要求他拍完要刪除，前後證詞有出入。

同時，依雙方對話紀錄中，洪所傳送少女裸露胸部的影片截圖，她眼神是望向拍攝鏡頭方向，顯見少女並非毫不知悉。檢方指出，尚難僅憑其單一指述，即推認該性影像是洪未經同意而以違反其意願方式所拍攝的。

台南地院審酌，洪無視法紀，著手拍攝少女性影像，並因感情關係不佳以散布影片恐嚇女方，並於她成年後與其談判時故意傷害，所為仍已造成內心莫大恐懼及陰影；惟念洪於準備程序及審理中方坦承犯行，並與女方達成調解且履行完畢等一切情狀，依法量處其刑。