距離11月28日地方公職人員選舉投票日進入最後一周，台東地檢署持續加強查察賄選及各類妨害選舉案件。地檢署今天公布查賄進度，截至20日止，違反公職人員選舉罷免法的選他及選偵案件共179件，傳喚420人到案、拘提19人，其中7人經法院裁准羈押、24人交保，累計搜索38處，查扣現金65萬9400元，目前已有3件、共6人遭起訴。

地檢署指出，選舉期間持續接獲各類疑似賄選情資，檢察官積極指揮檢警調單位查察，針對涉嫌以現金、財物或其他不正利益影響選舉結果的案件深入追查，透過情資蒐集、搜索及傳喚相關人員等方式，釐清有無違法情事。至於尚在偵辦中的案件，將持續依法調查。

地檢署也呼籲民眾共同維護公平選風，對於現金買票、贈送財物、餐飲或旅遊招待，以及其他以不正利益交換選票等疑似賄選情事，切勿因人情壓力收受利益，更不要參與買票、賣票行為。如發現具體情資，可向檢察機關提出檢舉，檢舉人身分將依法保密。

地檢署呼籲，選民切勿因貪圖小利收取賄賂或不當贈禮，以免觸法；若發現賄選情事，應勇於檢舉。檢方強調，檢舉人身分將嚴格保密，查證屬實者可依法領取檢舉獎金。