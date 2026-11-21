宜蘭縣議會資深議員楊順木今年交棒給兒子楊易林參選宜蘭市縣議員，日前驚傳涉嫌以每票1千元現金替兒買票，遭法院裁定收押禁見；宜蘭地檢署專案小組連日擴大追查，昨再度發動搜索並聲押2名涉案樁腳，法院今天裁定簡張姓樁腳收押禁見，全案累計4人被押。

宜蘭地檢署表示，肅貪執行小組檢察官洪景明指揮宜蘭縣調查站、宜蘭縣警局及北市士林分局等單位，持搜索票前往5處所執行搜索，同時傳喚4人到案說明。經檢察官漏夜偵訊，認定王姓與簡張姓2名樁腳涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見；法院審理後，今天裁定簡張姓樁腳收押禁見，王姓樁腳以8萬元交保候傳。

擔任過第15屆、18屆、19屆及20屆縣議員的楊順木，主要票倉集中於宜蘭河以北地區，4年前以「正神名黨」參選連任，是這波選舉查賄中首位遭收押的現任議員，消息傳出後震驚地方。檢方日前首波行動搜索11處並傳喚9人，已將楊順木與2名林姓樁腳收押；如今案情持續向上延燒，不排除近日傳喚楊易林到案，進一步釐清賄款來源及實際知情程度。

面對父親遭收押，以無黨籍身分參選的楊易林日前曾公開喊冤，強調父親從未買票，整起事件純屬政治算計。

宜蘭市第一選舉區縣議員共15人角逐搶7席，藍綠陣營各自提名多人參戰，選情本就相當膠著；地方政壇原評估，楊易林承接父親長期經營的地方宗親人脈，有機會力拚當選邊緣，如今卻在選戰關鍵時刻接連爆發父親與多名樁腳涉賄遭收押，無疑為其選情投下變數。