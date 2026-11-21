彰化某國中楊姓班導師因學生上課傳紙條，竟失控用雙手掐對方脖子、痛毆腳踹一頓，彰化地院一審依傷害罪判他3月徒刑，楊上訴稱自己「愛之深、則之切」，學生曾寫卡片肯定他是好老師；台中高分院二審直言他以「愛之深、則之切」遮掩情緒控管不佳，尤無可取，判處駁回，仍可上訴。

檢警調查，楊男去年不滿學生教室內傳紙條，竟然在走廊以雙手掐住對方脖子，再用手痛毆、腳踢方式，打到學生頭部外傷、頭暈及脖子挫傷，經學生及家長報案提告。

彰化地院一審認為，楊身為導師本應善盡照顧之責，卻因學生上課不守秩序，不以理性處理，貿然動粗，對學生身心健全產生不良影響，考量他犯後坦承、尚未和解，依成年人故意對少年犯傷害罪判他3月徒刑。

檢方不服上訴，主張一審僅判楊3月，不足彰顯楊犯行的嚴重性，也不足使他警惕不應發生此類校園暴力事件，且楊犯後至今沒有商談和解，未見悔意。

楊同樣上訴，表示自己管教學生過程中，是基於「愛之深、責之切」的教育工作者心境，一時失慮傷害學生，他動機是為導正學生違規行為，事後也相當後悔，並向學生、家長道歉，且自己當導師以來因指導學生參加科展、各項競賽屢屢得獎。

楊還說，自己教學認真負責，獲機關獎狀、聘書，學生也在教師節時自發性寫卡片給他，肯定他是教學認真的好老師，而一審判他3月徒刑，無法易科罰金，恐因此入獄無法從事其充滿熱忱的教職，盼能從輕量刑，給予緩刑。

台中高分院二審查，楊並未一開始就全部認罪，且就傷害犯行有諸多飾詞，未見深切悔意，又以「愛之深、責之切」之名，遮掩自身情緒控管不佳，以施暴行為發洩情緒，尤無可取，認為雙方上訴都無理由，判處駁回。