新竹縣尖石鄉賴姓鄉民代表候選人涉嫌透過黃姓樁腳，以贈送禮品、現金1000元及承諾支付車馬費等方式，要求選民將戶籍遷入指定住處，並在投票日支持自己。新竹地檢署昨天指揮警方搜索2處、傳喚11名被告，檢察官訊後認定賴姓候選人涉賄選及詐術投票罪嫌重大，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，黃姓樁腳則以3萬元交保。

新竹地檢署指出，日前接獲情資，發現尖石鄉賴姓代表候選人涉嫌透過虛偽遷徙戶籍方式影響選舉結果，檢察長柯宜汾指示主任檢察官蔡宜臻統籌規畫，由檢察官徐瑞晟指揮偵辦，並由檢察官李姿儀支援，展開蒐證調查。

檢方調查，賴姓候選人為求在今年地方公職人員選舉順利當選，今年7月間透過黃姓樁腳，邀約具有投票權的選民前往其住處，以贈送禮品方式，要求選民將戶籍遷至尖石鄉梅花村黃姓樁腳家中，並請託選民在投票日支持賴姓候選人。

檢方指出，黃姓樁腳7月23日進一步帶領選民前往尖石鄉戶政事務所，將戶籍遷入自己住處，並當場交付每名選民1000元，還強調投票日必須支持賴姓候選人，承諾後續將再提供油錢及車馬費，涉嫌藉由金錢及不正利益換取選票。

檢方昨天指揮新竹縣警察局竹東分局、橫山分局、新埔分局、刑事警察大隊偵三隊，以及新竹市警察局第三分局等單位共同偵辦，搜索尖石鄉2處地點，傳喚包括賴姓候選人及選民在內共11名被告到案，並查扣手機3支、戶口名簿、投票通知單及候選人文宣等證物。

經檢察官訊問後，認定賴姓候選人及黃姓樁腳均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，以及刑法第146條第2項詐術投票罪，犯罪嫌疑重大。其中賴姓候選人遭當庭逮捕，檢方向法院聲請羈押禁見，黃姓樁腳則諭知3萬元交保。

新竹地檢署強調，買票賄選及虛偽遷徙戶籍均屬違法行為，呼籲民眾切勿以身試法，如發現疑似賄選情事，可撥打反賄選檢舉專線0800-024-099，撥通後按4，共同維護選舉公平。