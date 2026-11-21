15年前，新北市高男將機車停在路邊時，因忘記拔走鑰匙，返回時發現機車被偷報警，警方另案追查李男上門搜索時，查出李男犯案，警方將尋獲失車交還高男，法官民國100年時判李男4月徒刑；警方當時在機車前置置架查扣一瓶礦泉水，疑為竊賊喝遺所留，15年後，DNA比對證實是李男。但因一罪不兩罰，判該案免訴。

檢方說，李男於民國99年間在新北市發現高男的機車停在路邊以不詳方式發動竊車後騎乘離去。高男發現機車失竊報警，警方於100年間尋獲機車，並在遺留機車龍頭置物箱內的礦泉水瓶採集生物跡證送驗，經比對該礦泉水瓶瓶口所留DNA型別，與另涉他男後採得的李男DNA相符，檢方今年將李男依竊盜罪起訴。

基隆地院法官審理時發現，李男是名慣竊，被控在100年6月3日下午5時許，在新北市趁高男機車鑰匙未拔除而疏於看管時將機車竊取騎乘逃逸；100年6月4日，李男另案同意員警至其住處搜索，經李男的李姊姊向員警指述後，員警才知他偷車，將他送辦並將機車交還高男，100年10月已判刑4月確定。

法官表示，比對此次檢方起訴事實發現與100年確定判決所認定的犯罪事實相同，前後兩案的被告、遭竊標的及管領人均屬相同，客觀上均指向同一輛機車遭竊事件，認定該案件已有判決確定，因此判決此案免訴。

法界人士表示，李男是一名慣竊，且有多項不同前科，因他案後來才採得DNA與15年前在機車上礦泉水採得的DNA進行比對，今年比對結果出爐，因一罪不二罰，是法官判決此案免訴的理由。