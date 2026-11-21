新竹縣尖石鄉賴姓鄉民代表參選人涉嫌透過樁腳，以現金及禮品要求選民遷戶籍並支持投票。新竹地檢署今天表示，賴姓參選人涉賄選及詐術投票罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

新竹地檢署今天深夜發布新聞稿指出，賴姓參選人涉嫌於今年7月間，透過黃姓樁腳邀約選民至家中，以贈送禮品方式，要求選民將戶籍遷至尖石鄉梅花村黃姓樁腳住處，並請託投票支持賴姓候選人。

檢方表示，黃姓樁腳透過帶選民至尖石鄉戶政事務所遷籍，並當場交付每人新台幣1000元，要求支持賴姓參選人，另表示將提供油錢及車馬費。

竹檢指出，檢察官指揮警方搜索尖石鄉2處，傳喚賴姓參選人及選民等共11名被告到案，查扣手機3支、戶口名簿、投票通知單及文宣等證物。

檢方表示，訊後賴姓參選人及黃姓樁腳涉違反公職人員選舉罷免法及刑法詐術投票等罪嫌重大，當庭逮捕賴姓參選人並向法院聲請羈押禁見，黃姓樁腳則以3萬元交保。