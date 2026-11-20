台中地檢署查獲台中市今年首宗現金買票賄選案，今搜索和平區區長候選人陳茂井，查出他涉嫌以1票1000元向2名選名買票，再以3000元代價要求其中1人替他發競選傳單、補貼油資，檢方複訊後認定陳嫌疑重大，深夜依投票行賄罪嫌將陳向法院聲押禁見獲准。

中檢說，接獲台中市警局賄選情資，表示和平區區長候選人涉嫌以交付傳單、現金等方式向多位選民買票。

中檢指派檢察官林芳瑜今天指揮中檢重案支援中心檢察事務官、警方及調查局等，一共搜索7處，查扣名冊、手機、現金等物，並通知陳茂井及9名選民到案說明。

檢方說，陳茂井涉嫌今年11月初，向2名有投票權的民眾交付競選文宣、現金5000元，而約定投票權為一定之行使，陳向張姓、陳姓選民各發1000元買票，再交付3000元給張，作為協助發傳單及油資補貼。

檢察官複訊後，認被告陳茂井涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，且有串滅證之虞，晚間將他向台中地院聲請羈押禁見獲准。