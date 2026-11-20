台南地檢署據報，鹽水區三明里趙姓里長候選人11月中旬以每票2000元代價，向一家三口行賄，另南區田寮里鄭姓里長候選人、明德里黃姓里長候選人低價招攬里民參加杉林溪一日遊活動，鄭更與翁姓里幹事製作不實名冊向軍方申請航空噪音改善宣導補助款5萬8千元，趙、鄭2人遭法院裁押禁見。

檢方據報，鹽水區三明里趙姓里長候選人，為求順利當選，竟於11月中旬，以每票2000元代價，向該里選民行賄，含計其妻女共3人，並當場交付6000元現金。

主任檢察官蔡明達、檢察官林昆璋昨指揮新營警分局、台南市調查處，持法院核發搜索票執行搜索，扣得現金10萬8000元等物，並傳訊趙等人到案調查。

經檢察官複訊後，認趙涉犯公職人員選舉罷免法中投票行賄罪嫌，犯嫌重大且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，經台南地院今裁定羈押禁見獲准。

此外，南區田寮里鄭姓里長候選人、明德里黃姓里長候選人為求順利當選，及使不知情鄭姓里長之子，也能順利當選大成里里長，今年9月中旬共同以舉辦地方建設觀摩及噪音防制宣導活動名義，低價招攬三里里民及親屬參加杉林溪一日遊活動，藉此行賄選民。

事後，鄭與翁姓里幹事再共同製作不實參加人員名冊等文書，向軍方申領航空噪音改善宣導活動補助款，藉以詐得共5萬8000元補助。

主任檢察官錢鴻明、檢察官郭育銓昨也指揮第六分局、刑事局南部打擊犯罪中心、台南市調查處及南部機動工作站，傳訊上開鄭等人到案調查。

經檢察官訊問後，認鄭、黃及翁等3人涉犯投票行賄、貪汙治罪條例中利用職務機會詐取財物罪、行使公務員登載不實公文書等罪嫌，犯嫌重大且有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

台南地院今開羈押庭，認鄭涉嫌違反貪汙治罪條例及偽造文書等罪嫌部分重大裁押禁見，另黃、翁等2人則均請回。