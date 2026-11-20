台中地檢署破獲「複合型賄選案」，查出烏日區溪尾里里長候選人高淑眞涉嫌趁社區參訪活動，拿贊助款買苗栗伴手禮名店「垂坤食品」的零食、宮廟捐給老人的白米等，發送里民行賄，還將5名親友虛牽戶籍，高女辯稱送禮、白米與選舉無關，檢方不採信今依投票行賄等罪嫌起訴她。

檢方10月29日搜索高女，通知高等39人到案，檢方複訊後以她涉嫌投票行賄及虛偽遷徙戶籍投票未遂等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

起訴指出，高女身兼某社區發展協會理事長，今年5月13日舉辦績優社區參訪活動，經費來自參加者每人繳3000元、烏日區公所補助3萬元，協會幹部也贊助7000元，高女思及利用贊助款買伴手禮送里民爭取選票，既可節省個人競選花費，若日後遭質疑賄選，也可推稱是他人贊助而與己無涉。

檢方查，當天活動回程她要求遊覽車司機到苗栗伴手禮名店「垂坤食品」，拿贊助款7000元、活動剩餘經費8000元，買海苔鬆餅（每包50元）、蜂蜜小餅乾 （每包150元）各40分，由協會幹部發給25人，並稱「都不用付錢」及「要贊助我，助我當選，去遷戶口」等語，暗示自己要選里長。

此外，該社區發展協會今年10月獲宮廟以關懷據點老人獨居供餐名義捐贈白米200包，高卻拿18包（每包200元）去送給選民， 並持續向收受到物品的選民傳送競選圖卡，尋求投票支持。另為增加票源，高又涉嫌將5名未實際居住於該里的親屬虛偽遷入戶籍。

檢方訊時，高女辯稱歷年有成員贊助活動款項都會購買伴手禮發給大家， 白米則是希望大家趁新鮮 食用，都與選舉無關，另外將5名親友遷入戶籍部分，高則說是因為「台中福利比較好」，也和選舉無關。

檢方根據多名證人證詞，且遊覽車內監視器影像也拍下，高女發放伴手禮給25人，同時暗示自己有意參選里長，請求投票支持

檢方偵結，今依違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄、同法第98條之1第3項、第1項虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂等罪嫌起訴她。