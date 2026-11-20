民眾黨桃園市議員候選人周曉芸被控透過四海幫幹部及成員收受大陸資金參選，還非法蒐集國人照片供大陸網軍製造臉書假帳號從事競選活動，今天被新北地檢署依反滲透法、個資法及刑法起訴；周曉芸稍早發表聲明，強調從未接受任何境外勢力的指示，也沒有收受境外資金從事選舉活動。

周曉芸表示，「刑事訴訟法」規定犯罪事實應由檢察官負舉證責任，怎麼到她身上變成她要證明。檢方若認為她有犯罪故意，應提出具體證據，而不是僅憑人際關係與第三人的行為推定她知情，再反過來要求她證明自己不知道。

周曉芸說，關於境外資金、假帳號及提供中國網軍等指控，她沒辦法接受。她的臉書追蹤人數最近才剛突破1萬名，難道她的每篇貼文底下都像「洋流」一樣？

周曉芸強調，偵查過程中，檢調要求說明的事項，她都在律師陪同下充分配合，完全沒有「供詞反覆、推諉卸責、犯後態度不佳」。明天就是民眾黨全國大造勢，檢方選在此時起訴，相關指控隨即成為媒體與政治攻防的素材，而且當事人尚未收到起訴書，社會卻先接收到完整的犯罪敘事，這樣的資訊落差與時間安排，對選舉公平造成的影響，誰來負責？

周也說，她尊重司法，但不接受在法院尚未審理前，就遭到抹紅、貼標籤，「這場選舉的不公平，不只在於我個人受到傷害，更在於司法指控成為選前政治攻防的工具，造成的名譽與選舉損害，又有誰能彌補」。她光明磊落，不會輕易被打倒，「司法應該守護公平正義，而不是讓人民活在恐懼之中」。