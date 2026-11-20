彰化縣線西鄉黃姓鄉民代表今年4月間，和周姓妻子、寓埔陳姓村長，指使黃姓村幹事、陳姓鄰長出面贈送每盒199元蛋塔禮盒給村民，彰化地檢署指揮警方搜索並傳喚17名選民到案說明後，聲押尋求競選連任的陳姓村長獲准，黃姓代表、黃妻、黃姓村幹事分別被裁定40萬元、25萬元、10萬元交保。

彰檢今指出，黃姓鄉代4月11日和周姓妻子、陳姓村長在寓埔村順安宮舉辦的活動中，指使黃姓村幹事、陳姓鄰長分贈三人合送的蛋塔禮盒村民，黃姓代表、陳姓村長登記參選後，檢方接獲檢舉，檢察官廖偉志指揮警政署刑事警察局第六大隊第六隊、彰化縣警察局刑警大隊偵四隊與和美警分局，10月22日到黃姓鄉代及選民等人的住處共13處執行搜索，查扣多支手機進行比對，並傳喚17名選民到案說明。

經當日檢察官訊問後認黃姓鄉代候選人、黃妻、黃姓村幹事、陳姓鄰長等4人均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，並認黃姓鄉代候選人有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，向彰化地方法院聲請羈押禁見，法院裁定交保40萬元，其餘3名被告檢察官分別交保25萬元、10萬元、5萬元，選民均請回。

承辦檢察官經多日比對相關資料，今再傳喚被陳姓村長到庭說明，訊問後認他陳亦涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見獲准。