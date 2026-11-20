國民黨台北市議員秦慧珠研究室本月17日遭男子連續撥打80多通電話，每次接通就以粗俗字眼謾罵工作人員，甚至揚言要打到選舉結束，研究室人員不堪其擾報警提告。信義分局循線追查，今天下午3時許拘提60多歲劉姓男子，他到案坦承連續撥打電話，稱只是想向議員表達政治意見，才會情緒激動，全案移送台北地檢署偵辦。

警方調查，住在台北市大安區的劉男17日起不斷打電話到秦慧珠位於台北市議會的研究室，要求找秦慧珠表達意見，工作人員接聽時，卻遭對方以三字經等粗俗言詞辱罵，掛斷後不久又再度來電，短短一天就打了80多通，甚至揚言會持續打電話直到選舉結束，嚴重干擾研究室正常運作。

研究室人員不堪騷擾，向信義分局報案並提出刑事告訴。警方調閱相關通聯及影像資料，發現劉男使用的手機曾在新竹、苗栗一帶活動，專案小組一度南下追查，最後掌握他在台北市大安區的住處，今天下午3時許將人拘提到案。

據了解，劉男到案後坦承連續撥打研究室及議會電話，表示原本只是希望向秦慧珠表達政治意見，因情緒激動才不斷致電。警方詢後依涉嫌違反選舉罷免法、妨害名譽及妨害自由等罪嫌，將他解送台北地檢署偵辦。

秦慧珠昨天曾在臉書發文，表示研究室同仁接連遭電話辱罵，工作受到嚴重影響，強調選舉可以競爭，意見也可以不同，民眾若對她不滿，可以直接批評她本人，不應將情緒發洩在無辜的工作人員身上。

信義分局表示，選舉將近，警方對於涉嫌妨害選舉及影響治安的違法行為，均將依法查辦，並持續維護選舉期間的治安秩序。