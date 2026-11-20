苗栗地檢署獲報苗栗縣公館鄉、通霄鎮、獅潭鄉、苑裡鎮村里長選舉，有涉嫌以虛偽遷籍方式妨害選舉，涉犯公職人員選舉罷免法第98條之1第3項、第1項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票未遂罪嫌，從11月2日迄今，由檢察官陳昭銘、吳聲彥、曾亭瑋、𨶒新羽指揮苗栗縣警察局刑警大隊、通霄分局、大湖分局執行4件幽靈人口案件，共搜索3處，傳喚並通知17人到案說明。

苗栗檢方表示，經檢察官訊問後，認為公館鄉劉姓村長候選人及羅姓被告、通霄鎮阮姓里長候選人、獅潭鄉鍾姓村長候選人犯罪嫌疑重大，雖有羈押原因但無羈押必要，分別諭知4人從2萬至10萬元不等金額交保。其餘被告13人檢方限制住居後請回。

苗栗地檢署強調，選舉公平是民主政治的重要基石，無論是透過虛偽遷徙戶籍增加票源，或以現金買票影響選民投票意向，均已破壞選舉公正。呼籲民眾如發現相關情資，請勇於檢舉，可電洽苗栗地檢署反賄選檢舉專線0800-024099，撥通後按4，或掃瞄QR CODE加入苗栗地檢署LINE好友，辦案團隊絕對確保檢舉人身分保密，並積極查緝，以共同維護純淨之選風，鞏固國家民主之穩定發展。