九合一選舉及全國性公投28日投票，警方今年迄今已移送賄選案件203件、1079人，另有選舉暴力74件、98人。警政署長張榮興今天再度召集全國各縣市警察局長，要求緊盯現金買票、餐會及旅遊招待等賄選情資，並加強查緝選舉賭盤、非法金流及境外勢力介選，確保選前及投開票日治安平穩。

張榮興今天召集各縣市警察局長，聽取第二波選前淨化治安成果、候選人安全維護及投開票所突發事件應處等工作報告，要求各局長親自督導，全面掌握轄區治安風險，遇有跨轄案件應即時協調支援。

根據警政署統計，今年1月20日至11月18日，全國警方已移送賄選203件、1079人，選舉暴力74件、98人，其他妨害選舉案件542件、642人。張榮興要求警方加強查緝現金買票，對於透過贈禮、餐會、旅遊招待，或虛偽遷徙戶籍等方式企圖影響選舉結果者，都要積極蒐證，在檢察官指揮下追查賄選資金來源及幕後主導者。

另針對選前治安，警方自7月1日至11月15日執行兩波淨化治安專案，已查獲黑道幫派犯嫌1468人，扣押不法利得3129萬餘元；地下匯兌及洗錢水房犯嫌854人，查扣不法利得18億餘元；非法槍械犯嫌224人、查扣槍枝287枝；另查獲賭博犯嫌2654人，查扣賭資4558萬餘元。

張榮興強調，選舉進入最後階段，對於候選人及競選團隊遭恐嚇、威脅等情事，警方應迅速查處，大型造勢、掃街拜票等活動，也要事先評估風險並部署警力，偵辦過程須恪守行政中立、正當程序及偵查不公開原則。

警政署指出，11月28日投開票當天，警方將與選務機關保持聯繫，加強投開票所秩序及選票、公投票運送安全。若接獲恐嚇訊息或發現可疑危險物品，將立即管制現場並通知專業人員處理；涉及投開票程序的後續處置，則由選務機關依權責決定，警方配合維護安全，投票結束後也將持續掌握治安狀況。