距離地方選舉僅剩倒數8天，連江縣再傳幽靈人口介入選舉疑雲。連江地方檢察署接獲情資，指北竿鄉某村疑有候選人涉嫌透過虛偽遷徙戶籍，讓不具實際居住事實的民眾取得投票權，藉此影響選舉結果，檢方蒐證後，昨日與今日兵分台灣及馬祖展開搜索行動，約談村長候選人等11人到案說明，其中3人涉嫌重大，分別以3萬元及2萬元交保。

連江地檢署表示，檢察長劉俊杰、主任檢察官賴穎穎於19日、20日指揮法務部調查局馬祖調查站及連江縣警察局，針對北竿鄉某村疑似幽靈人口介入選舉案件展開搜索調查，搜索範圍涵蓋台灣及連江縣，並通知村長候選人等11名涉案人到案說明。

經賴穎穎複訊後，認定其中3人涉嫌觸犯《公職人員選舉罷免法》第98條之1第1項、第3項，涉有意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權罪嫌，犯罪嫌疑重大，分別諭知以新台幣3萬元或2萬元交保，其餘人則請回。

連江地檢署指出，針對今年地方公職人員選舉，檢方已發動3波搜索調查行動，查緝範圍涵蓋賄選及虛偽遷徙戶籍等不法情事，展現嚴查選舉犯罪、維護選舉公平的決心。

檢方也再次呼籲，各候選人及支持者應以合法方式從事競選活動，切勿企圖透過虛偽遷籍、買票等不法手段影響選舉結果，以免觸法受罰，得不償失。