台中市議員朱元宏懷疑有人冒用他名義請客賄選，經委託妻子提告，台中地檢署查出朱男的潘姓助選員，和鍾姓男友拿了3000元給經營小吃店的白姓女子，以此宴請5位選民吃飯，檢方11月12日拘提潘將她聲押獲准，8天火速偵結，依投票行求不正利益罪嫌起訴潘、鍾及白等3人。

中檢指出，本案是山地原住民議員朱元宏委託妻子提告，表示有人冒用朱的名義請客賄選，懷疑有人造謠。

中檢指派檢察官洪佳業指揮調查局、警方，今年11月12日傳喚小吃店白姓業者到案說明，發現確有免費招待餐飲一事，當晚、隔天早上，先後拘提支付餐費的鍾姓男子、潘姓女子，複訊後以鍾、潘涉嫌投票行求不正利益罪嫌重大，諭知鍾3萬元交保、將潘聲押禁見獲准。

檢方查出，潘女是朱元宏的助選員，潘委託小吃店白姓業者邀約選民，免費招待餐飲，以求投票支持朱，白女依委託邀請友人聚餐，並表示是朱元宏請客，一共有5位民眾今年10月28日晚間應邀參與飲宴。

檢方發現，潘女再委託鍾男拿3000元給白，平均每位民眾受餐飲招待價值為600 元，以此不正利益行求選民投票支持朱元宏。

檢方今偵結依違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行求不正利益罪嫌，起訴潘、鍾及白等3人。