桃園市議員候選人周曉芸涉嫌透過四海幫海旺堂堂主藍子軒、海亮堂成員邱秉寬收受陸資參選議員，並配合非法蒐集、提供國人照片供大陸網軍製造近2萬個假台人臉書帳號從事競選活動，以及與元啟建設董事長劉立宏共謀挪用公司412萬餘元資金作為周女競選費用。新北地檢署今依涉反滲透法、個人資料保護法及刑法背信罪，起訴周、藍、邱、劉共4人。

檢方調查，周女為籌措競選經費，涉嫌透過共同創設金辰獅子會的邱男，以及活動於新北市三重、蘆洲一帶的藍男，於去年9月下旬前往大陸廈門拜會四海幫另名陳姓大哥。同年11月再度前往廈門，由陳男安排餐敘，引介真實身分不詳，自稱為「大劉」、「小劉」的中共官員，雙方議定以免費提供大陸網軍為周女助選，和每月30萬元競選費用，換取日後對台灣政情情報及對台灣民代的掌握、支配。

後來周女今年2月新北市三重、蘆洲區議員黨內初選落敗，陸方已無利用價值，金援隨之中斷，不料周女仍不死心，向民眾黨改爭取其他選區市議員候選人身分，同年4月將戶籍遷至桃園市龜山區繼續參選，終獲民眾黨提名為該區市議員候選人，繼續以陸方資助參選。

其次，陸方官員「大劉」、「小劉」為提供網軍供周女使用，去年11月中旬在廈門引介自稱「總監」、「知行合一」等大陸網軍團隊成員給周女，過程中「總監」除指導周女如何透過特定軟體影響ChatGPT、Claude等AI資料庫外，並與「知行合一」指示周女網軍需操作2萬個人頭帳號，需2千人的人頭帳號的繁體中文背景設定以免遭識破。

在周女隨意上網抓取即在路上隨意拍攝國人照片供大陸網軍建立人頭上帳號後，大陸網軍隨即開始操作假帳號留言，營造周女獲得大量民眾支持假象，例如周女去年12月在蘆洲重陽公園舉辦嘉年華活動後，陸方網軍便大量在該活動照片下方留言，製造周女人氣假像，直至周女轉戰桃園龜山。

為使陸方網軍留言更貼近台人用語，周女等人還利用美國今年初逮捕委內瑞拉總統的國際事件，由「總監」率領的網軍團隊操作上述假台人帳號，在各帳號臉書頁面發布抨擊美國軍事行動的貼文，藉此進行網軍操兵演練。

今年6月間，周女結識元啟建設劉男，劉男明知周女與公司毫無關聯，為個人情誼金援周女，在毫無擔保下，挪用公司資金支應周女應自行負擔的競選費用，使元啟建設受有412萬餘元損害，也遭檢方一併依刑法背信罪起訴。因周女迄今未坦承犯行且供詞反覆、推諉卸責，檢察官認為其犯後態度不佳，就反滲透法部分具體求刑3年6月；刑法背信罪部分求刑2年6 月。