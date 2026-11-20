國民黨立院黨團總召傅崐萁去年2月指控民進黨中央黨部編列預算買新聞攻擊，民進黨認為名譽權受損，提告求償200萬元與刊登勝訴啟示的費用。台北地院今日宣判，判傅崐萁應賠償60萬元。可上訴。

全案源於去年2月26日，傅崐萁在立法院記者會指涉民進黨「買媒體」，表示國民黨接獲非常多來自媒體的訊息，包括民進黨中央黨部下預算到電台、電視台或社團，買廣告要攻擊他，甚至有綠媒承認，痛批綠營要重傷他。

民進黨不滿，認為傅崐萁發表未經任何查證言論，不實指控民進黨花錢置入行銷買媒體攻擊他，造成名譽權受損，提告求償200萬元、刊登勝訴啟示的費用。

北院審理期間，傅崐萁委任律師指出，傅稱受到媒體攻擊，並非主觀臆測，而是有媒體管理人士告知傅，所散布的新聞報導是執政黨編列預算做的專案，因此傅想要釐清專案是什麼，並提出傅與三立電視新聞部副總經理白舒樺的對話紀錄佐證。

傅崐萁律師表示，對話中傅傳送一段三立電視晚間新聞的段落，並說「剛好就好了吧」，新聞稱民進黨4名九合一大選的候選人組成「退黑激素」連線，「黑」是指黑金家族，並指傅就是其中一黑，此則新聞攻擊傅，就是傅發言的主要來源。

民進黨委任律師則反駁，傅崐萁時序錯亂，傅是在去年大罷免期間指民進黨買媒體，但提出截圖是2023年的對話，時序推論顯然錯誤，民進黨怎麼可能在傅崐萁尚未當立委時，就編列預算抹黑？可見傅邏輯不合，截圖無法成為依據。

北院今日宣判，一審判傅崐萁應賠償民進黨60萬元，判決理由目前尚未公開。仍可上訴。