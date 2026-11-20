台南有名男密醫5年來在IG分享美白及矯正牙齒貼文及實作案例攬客，經稽查舉發，警方在其住處查扣相關機具及器材，他辯稱收入僅118萬元，惟依其客戶資料所載金額計971萬餘元，台南地院認他非法執行醫療業務罪處6月，緩刑4年，並應向公庫支付30萬元，未扣案犯罪所得971萬元沒收。

檢方起訴，他自2020年7月間起至2025年2月20日為警查獲止，陸續搬遷3次處所，並在其處所內為他所招攬病患進行美白貼片、修補牙縫及矯正齒型醫療行為。經警持搜索票前往住處所搜索，當場扣得沖牙機、打磨雕刻機、齒模組、牙齒美白目錄、客戶資料，及氫氟酸凝膠、硅烷預處理劑等器材一批。

他表示，2020年7月起至2021年7月間止，因僅學習技術階段，此期間收入僅2萬元；2021年8月至2022年2月間實際營業所得僅36萬元；2023年1月至2023年12月間，實際有營業收入僅7至8月，計約45萬元；2024年1月至9月，因開始學習陶瓷貼片，實際收入僅35萬元；2024年10月間因遭稽查舉發告知可能涉嫌醫療行為後，他即未再從事牙齒美白貼片，所以無相關收入。因此，他非法從事醫療行為收入全部計約118萬元。

台南地院指出，惟依承辦員警扣得客戶資料1本，載有接受他施做牙齒貼片客戶姓名、生日、電話等年籍資料及支付金額數字，依客戶資料所載金額加總後共計971萬5400元，因此，他非法執行醫療業務至少獲得971萬5400元收入。

台南地院審酌，被告於未取得醫師資格情形下，擅行進行醫療行為，影響我國醫療制度，對病患權益造成危害，所為很不應該，又考量他擅行替患者進行美白貼片、修補牙縫及矯正齒型等醫療行為犯罪手段，及非法執行牙醫醫療業務期間不短。

同時，斟酌他犯罪後，於偵查及審理時均坦承犯行等情狀，認他非法執行醫療業務罪處6月，緩刑4年，並應於判決確定後2年內，向公庫支付30萬元，而未扣案犯罪所得971萬5400元沒收。