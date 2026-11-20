中國大陸網紅「陳老師（本名陳龍）」2023至2024年間以觀光名義來台拍片，獲南投縣政府邀約安排取景或提供餐費、飲水招待，內政部認定從事與申請入境目的不符的活動，通知禁止入台5年。陳不服提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認定並無違誤，一審判他敗訴。

陳龍過去與旅居泰國的大陸網紅Sean（肖恩）為搭檔，2人時常來台灣拍片，一度被封為「國旅救星」，但後來雙方一言不合鬧翻拆夥。

未料，陳龍今年2月間拍片透露被禁止入台5年，理由是「與觀光目的不符」。他提出申訴，再被告知具體原因是他在2023年曾受邀前往南投體驗杉林溪活動、2024年9月被指出席日月潭泳渡活動，2案被認定以觀光名義從事商務邀約活動。

陳龍不服提行政訴訟救濟。陳喊冤，如今為自媒體時代，任何人都可以去各個國家拍攝、剪輯並上傳影片，且他在2023年11月17日入境後，雖有接受南投縣觀光處邀請從事商務活動，但他並沒有收取任何商業報酬。

至於2024年9月間，陳龍被指參與日月潭萬人泳渡活動，但該次活動日期為9月15日，他直到9月17日才入境台灣，實際上根本沒有參加。

北高行審酌，南投縣政府在2023年11月8日發出邀請函，邀請陳龍等3名YouTube博主來台進行「商務訪問」，並協助安排景點取材；縣府預算執行情形表也記載，「網紅陳龍等人日月潭萬人泳渡活動宣傳觀光旅遊產業」、「執行金額23,000」，已明列預算。

北高行指出，陳龍兩次來台前都與南投縣府聯繫，入境後也獲得協助安排拍攝；另即便陳未參與到日月潭泳渡行程，後續抵台仍有去其他景點拍片，甚至接受餐費、小吃及飲水接待，縣府也為此支出達2萬3000元，確實已逾越單純觀光範圍。

北高行認為，縱使陳龍沒領取報酬，或拍攝活動是由南投縣府邀請，均不影響陳曾以觀光名義獲准入境，卻從事與觀光目的不符活動的認定，內政部因此依大陸人民來台觀光辦法，禁止陳自2024至2029年入境來台，並無違誤，一審判陳敗訴。仍可上訴。