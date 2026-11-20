高雄李姓民眾在超商順手拿走價值新台幣10元的促銷贈品購物袋未結帳，橋頭地院一審依竊盜罪判拘役5天，可易科罰金。高雄高分院認其未見悔悟，不予緩刑，駁回上訴，全案定讞。

台灣高等法院高雄分院判決指出，李姓民眾去年7月14日下午4時許，在高雄一家超商使用列印服務並至櫃台結帳後，走到陳列架前，先以右手拿取價值10元的庫洛米購物袋，隨即換到左手並藏放在剛列印的紙張下方，在店內徘徊停留後，未經結帳便轉身離去。直至店長發覺失竊報警，警方調閱監視器畫面循線查辦。

台灣橋頭地方法院一審審理時，李姓民眾坦承拿取商品且未結帳離去，但提出診斷證明書、藥袋與病歷紀錄，辯稱出門前服用安眠藥，因藥物副作用在無意識、無記憶情況下不小心拿走，並非故意竊盜，請求判處無罪。

橋頭地院法官勘驗監視器畫面發現，李姓民眾行竊過程並無明顯精神恍惚舉止，還懂得將購物袋藏在左手白紙下方、在店內徘徊後才離開，顯為掩人耳目；且審理時能明確回憶有列印並至櫃台結帳，足見行為時意識清楚。法官審酌其無前科、已賠償店長500元成立調解，依竊盜罪判處拘役5天，可易科罰金。

李姓民眾不服上訴，主張服用失眠藥物致事後對拿取經過完全沒有原始記憶，且該購物袋屬「促銷贈品」，欠缺竊盜犯意；另以已賠償店長500元、案發過程平和為由，請求宣告緩刑。

高雄高分院合議庭認為，「促銷贈品」須符合特定購買條件才可無償取得，並非任何人皆可任意拿取；且事後沒有記憶與行為時是否具意識分屬二事，加上手持單張紙與夾帶他物的體感截然不同，足認李姓民眾離去時意識清晰，確具竊盜犯意。

針對緩刑請求，合議庭指出，此案竊盜犯行明確，李姓民眾卻在偵審期間先後以「曾拿取檢視但已放回原位」、「欠缺竊盜犯意」等不實說詞辯解，不僅徒耗有限司法資源，也未見悔悟真心，難認已知所警惕而無再犯之虞，不予宣告緩刑，據此駁回上訴。全案定讞。