有車、有地，卻欠繳停車費及交通罰鍰，直到土地遭查封才急著出面！法務部行政執行署嘉義分署執行交通違規欠費案件，查出48歲游姓男子，因無照駕駛及違規停車，累計15件交通案件，積欠停車費及罰鍰3萬餘元。男子多次收到通知仍置之不理，嘉義分署查封他在雲林縣莿桐鄉的農地持分後，才趕緊出面，先繳納1萬8000元，剩餘欠款申請分期繳納。

嘉義分署指出，游男設籍雲林縣，居住台北市，2024年曾無照駕車，在桃園市中壢區等地路邊停車格及禁止臨時停車處違規停車，卻未繳納停車費及交通罰鍰，相關案件共15件，欠款累計3萬餘元，自2025年11月起陸續移送行政執行。

執行人員調查發現，游男名下除有3輛小客車，還與兄弟共有雲林縣莿桐鄉一筆481坪農地，土地上另有一棟3層樓、建坪95坪的鋼筋混凝土農舍，並非毫無清償能力。

嘉義分署多次通知游男繳納欠款，始終未獲理會，執行人員前往莿桐鄉農舍現場執行，當時親人表示游男已遷居台北市，書記官請家屬轉告，若仍拒不繳納，將依法查封財產強制執行，但游男依舊置之不理。嘉義分署隨即採取強制執行措施，通知監理機關禁止游男名下車輛辦理異動登記，並函請地政事務所查封其農地及農舍持分所有權。

直到得知土地遭查封，游男才立即前往嘉義分署，表示無法一次繳清全部欠款，先繳納1萬8000元，剩餘款項則以車輛查封作為擔保，申請分期繳納，目前已依約按月繳款。執行人員也告知，若有逾期未繳情形，將撤銷分期許可，並依法拍賣擔保車輛。

嘉義分署呼籲，民眾應遵守交通規則，違規受罰盡速繳納；若確實因經濟困難無法一次清償，可在徵得移送機關同意後，向執行分署申請分期繳納，但仍須按期履行，否則將對名下財產強制執行。

行政執行署嘉義分署執行交通違規欠費案件，查出48歲游姓男子無照駕駛及違規停車，累計15件交通案件，積欠停車費及罰鍰3萬餘元。男子多次收到通知仍置之不理，嘉義分署查封他在雲林縣莿桐鄉的農地持分。圖／嘉義行政分署提供