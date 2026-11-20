花蓮地檢署查察賄選，偵辦光復鄉江姓村長候選人涉嫌現金買票案，昨天發動搜索，訊後聲押但法院裁定5萬元交保；另秀林鄉富世村長張文盛尋求連任，涉嫌送土雞、現金買票遭查辦羈押，檢方偵結昨提起公訴，今天移審花蓮地院。

花蓮地檢署今天表示，檢察官黃宋貴昨天指揮警方，持搜索票到光復鄉江姓村長候選人住處搜索，通知江及證人共11人到案說明，訊後認為江涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，有勾串證人之虞，向花蓮地院聲請羈押禁見，不過地院裁定5萬元交保。

無黨籍秀林鄉富世村長張文盛目前是同額選舉，仍涉現金、送禮賄選，引起引論。富世村長除了張文盛，原本還有一名陳姓對手挑戰，張老早布局尋求連任，沒想到陳9月登記參選後，縣選委會審查發現資格不符，撤銷登記，形成一人參選的局面。

花蓮檢警調11日搜索並傳喚張文盛等人到案說明，張遭羈押禁見，檢方偵結依涉嫌選罷法起訴，今天說明偵查結果，張文盛今年1月委由不知情的雞販，在村內分送土雞給7名有投票權的選民，告知是張贈送，約定投票支持，土雞市價約1000元；另，張與廖姓妻子4月8日在村內一家麵館，由廖交付1000元給一名有投票權的選民，表示「幫忙一下」，尋求支持。