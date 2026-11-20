高雄蔣姓女子在高雄某醫院照顧住院母親時，因認為醫護人員未仔細檢視母親尿液狀況，竟在護理站前持尿壺朝2名護理師潑尿。雄檢依違反醫療法及公然侮辱等罪嫌提起公訴。

高雄地檢署起訴書指出，蔣女去年10月3日中午11時52分在高雄某醫院照顧住院的母親，因認為醫師及護理人員未仔細檢視母親尿液狀況。

起訴書表示，蔣女明知施姓、蔡姓護理師均為執行醫療業務的醫事人員，當時施姓護理師正處理醫師醫囑，蔡姓護理師則辦理病患醫療費用等醫療業務，蔣女仍在公眾場合醫院護理站前，持裝有母親尿液的尿壺，朝護理站內的施姓、蔡姓護理師潑灑尿液。

檢方指出，蔣女所為已妨害2名護理師執行醫療業務，且足以貶損2人人格及社會評價，事後由施姓、蔡姓護理師報警處理，案經高雄市警察局新興分局報告偵辦。雄檢偵查終結，核蔣女所為涉犯公然侮辱罪嫌以及違反醫療法等罪嫌，依法提起公訴。

依醫療法第106條第3項規定，對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害其執行醫療或救護業務者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。