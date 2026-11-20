新北地檢署日前接獲澎湖地檢署情資，發現有博弈集團在境外架設賭博網站，以 8天後的九合一地方選舉各縣市長候選人政黨勝選結果設定賠率，開設選舉賭盤供民眾下注，於是指揮警方將轄內4名集團成員拘提到案，其中3人聲請羈押禁見獲准，另1人以5萬元交保。

全案由檢察官邱舒婕、林殷與澎湖地檢署聯手偵辦，這個月17、18 日指揮台北市刑隊及新北市新莊、永和、板橋警分局實施搜索、拘提。檢察官訊問後，認4名被告涉犯公職人員選罷法、刑法賭博及洗錢防制法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，因此向法院聲押禁見。

新北檢指出，選舉賭盤可能透過操縱賠率等方式影響選民投票意向，進而干擾選舉結果，危害民主制度及選舉公平性。檢方將持續與各地檢署及司法警察機關密切合作，全力查緝選舉賭盤，斬斷不法利益鏈結，遏止不當力量介入選舉。