雲林地檢署偵辦雲林縣蔡姓原住民議員候選人涉違反選罷法被羈押中，檢方偵查過程中爆發案外案，雲林縣原住民協會曹姓理事長涉以辦理原民職訓名義，邀4名原民參加並在結訓最後一天才一次簽到，實際並未上課，偽造簽到表向雲林縣府及營動發展署申請每人一萬多元補助費，同時也涉將兩百多名原民個資透露給蔡姓候選人供其拜票，檢方訊後依貪汙及違反個資法，有勾串之虞聲押獲准。

雲林檢警本月初偵辦蔡姓原民議員候選人，涉以幽靈人口遷籍投票案，透過查扣相關資料發現，雲林縣原民協會54歲曹姓女性理事長，疑涉違反選舉案。檢察長林秀敏指派檢察官林柏宇指揮雲林縣調查站、斗六分局、刑大等，前往曹女住處搜索，並傳喚曹與48歲林、44歲呂、60歲顧、54歲鄭女與其他證人到案說明。

檢方指出，曹女2023年擔任雲林原住民協會理事長，今年3月起配合勞發署雲嘉南分署推出的「原住民族職業訓練運用計畫」，辦理「服飾設計暨女裝證照班」，連同她自己共有15人報名參加，進行為期一個月的職訓課程，結訓每人可領177萬元的職訓生活津貼。

檢方說，曹女在開課期間，向林、呂、顧、鄭女表明可不用全程參與課程，只要結訓當天出席並補簽到，就可領到津貼，檢警調查發現筆跡墨水、調閱通聯紀錄，發現職訓期間林女等4人的行動軌跡，多數不在上課地點，經查4人疑在結訓最後一天，才將課程簽到，一次簽完並向相關單位申領貼津補助。

此外，枚警也發現曹女更利用協會理事長職務之便，將207名雲林具有投票權的山地原住民個人資料統整為電子檔案，今年7月間將檔案傳送給蔡姓候選人，作為拜票之用。

案經檢察官訊問後，認曹女涉犯貪污治罪條例、偽造文書及違反個資法，今天以犯罪嫌疑重大且有勾串之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准，呂、鄭2人諭知限制住居，顧、林請回。

檢警查扣多文宣等證物。圖／雲林地檢署提供