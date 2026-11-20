屏東地檢署破獲選舉賭盤，昨日鎖定組頭及賭客進行搜索，現場查扣現金25萬6100元，逮捕組頭3人，其中楊姓、蕭姓組頭聲押獲准，楊姓女組頭以3萬元交保。該賭盤是以今年台北市長、新北市長、高雄市長選舉結果為標的。

屏東地檢署檢察官賴帝昨日指揮警調搜索3處，拘提4人、傳訊賭客及相關證人8人，扣得現金25萬6100元。楊姓大組頭以台北市長、新北市長及高雄市長選舉結果為標的，負責開立盤口、決定收注額度，並對接更上游組頭。

蕭姓小組頭向賭客招攬簽注、收取賭資，每注賭金為1萬元以上，賭盤賠率為1比0.95，賭客每下注1萬元，勝者除本金外可贏得9500元賭金；楊姓女組頭則負責保管賭資。

檢方訊後認為楊姓、蕭姓賭頭涉犯公職人員選舉罷免法意圖營利罪，犯嫌重大且有串證之虞，昨天晚上向法院聲請羈押禁見獲准，楊姓女組頭諭知交保3萬元，蔣姓、蕭姓賭客分別諭知交保2萬元、3萬元，全案擴大偵查中。

屏檢呼籲切勿涉入選舉賭盤，不僅嚴重扭曲選舉公正更觸法面臨刑責。多數賭盤暗藏詐騙陷阱，向不法賭博說不，共同守護乾淨公平的民主環境。若發現選舉賭盤、妨害選舉及賄選情事，可撥打檢舉專線：0800-024-099按4，檢舉身分絕對保密，並有高額檢舉獎金。