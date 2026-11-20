張姓潛水教練2022年間帶5名學員下水上開放水域潛水課程，其中1名學員因脫隊溺水身亡，一審認定他未盡保護潛水學員的安全義務，依過失致死罪判刑1年；二審則認為他始終否認犯罪且推諉卸責，加重改判1年6月。案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

調查指出，張領有國際潛水學校聯盟2星教練執照，2022年8月27日上午8點50分左右，他帶領5名學員於龍洞海域距岸約15公尺處一處開放水域，在具潛水員證照但無教練執照的楊姓助理陪同下，進行水肺潛水課程（又稱海洋實習訓練）。

檢方指控，張明知5名學員還沒取得潛水員證照，未充分練習並掌握中性浮力、操作浮力補償裝置等水肺潛水生存及緊急安全技巧，在開放水域潛水時仍須有潛水教練從旁戒護指導，協助解決各項突發問題，卻未採行對應措施。

檢方指出，張原應採行有效團隊控制措施，時時讓學員在視線可見控制範圍內，以即時防止危險發生，但當天疏於注意，未明確告知楊押隊戒護，導致其中張姓學員於上午9時5分與隊伍失散，1小時後才被發現救治仍溺斃，依過失致死罪起訴張。

基隆地院一審認定，張在案發前未充分教導及訓練，便貿然帶領學員進行開放水域潛水，又未能採取有效團隊控制措施，且在第2個潛水停留點已發現能見度不佳，仍執意往下一地點移動，而未停止潛水，導致張姓學員與隊伍失散。

再者，張案發當下也未即時進行有效搜救、求援或採取其他必要處置，未善盡他保護被害人的安全義務，應負過失致死責任，判處有期徒刑1年。

高院二審則認為，張始終否認犯罪，不僅沒有真心向家屬道歉或取得原諒，至今也未賠償任何金額，甚至在審理期間推諉卸責，不斷將事故原因歸咎於死者本身，對家屬造成二度傷害，可見張沒能正視過錯，犯後態度不佳，加重改判1年6月。

案經上訴，最高法院認為原判決認事用法並無違誤，量刑妥適，駁回上訴。全案定讞。