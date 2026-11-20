下周投票在即，澎湖縣卻賄聲賄影，七美鄉一名村長候選人同額競選，竟涉嫌以每票5000元、每名選民1萬元代價行賄，遭檢方聲押禁見；另檢警展開四波查緝幽靈人口案，清查38人，14人以2萬到10萬不等金額交保。

澎湖地檢署查出，七美鄉陳姓村長候選人涉嫌於11月中旬交付現金給有投票權的選民，約定支持兩名特定議員候選人，每票5000元，每名選民可領取1萬元。檢察長吳怡明指派檢察官陳建佑偵辦，19日搜索七美鄉2處所，查扣現金49萬元、存摺及競選文宣，並拘提2人、約詢2人。

檢察官訊問後，2名涉嫌收賄者分別以1萬元、3萬元交保，另1人請回；陳姓候選人因涉嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

引人注目的是，陳姓村長候選人屬同額競選，無競爭對手，1票即可當選，卻仍涉嫌花錢買票，賄款涉及支持兩名特定候選人，外界關注是否另牽涉其他層級選舉，姓候選人日後若遭判有罪，也可能因資格問題衍生補選。

另澎湖地檢署10月下旬至11月19日，針對馬公市、湖西鄉、白沙鄉等地疑似幽靈人口案件發動4波查緝，清查38人、約詢27人，經檢察官訊問後，14名被告分別以2萬至10萬元交保候傳，部分被告另涉偽造文書，將一併偵辦。

檢方表示，虛偽遷徙戶籍取得投票權，意圖使特定候選人當選而投票，依刑法第146條規定，最重可處5年有期徒刑，未遂犯也會受罰；籲民眾切勿輕身試法。