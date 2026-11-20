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澎湖七美現金賄選1票5千 鄉民票投特定2候選人可拿1萬
地方選舉投票日將近，澎湖縣七美鄉傳出現金賄選，澎湖地檢署接獲檢舉，昨天指揮調查及警政單位持票搜索，在陳姓被告住處起出現金49萬元，並拘提2名被告、約詢2名被告到案，檢察官訊問後，認定涉嫌行賄的陳姓被告犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
澎湖地檢署指出，七美鄉陳姓被告涉嫌於本月中旬，交付現金給有投票權的選民，約定投票支持特定2名候選人，每票5000元，每名選民可獲得10000元。
檢察長吳怡明獲悉後，立即指派檢察官陳建佑積極偵辦，昨天指揮法務部調查局澎湖縣調查站、台北市警察局刑事警察大隊、澎湖縣警察局刑事警察大隊，以及海洋委員會海巡署艦隊分署第八海巡隊，持票搜索七美鄉2處所。
檢調自陳姓被告住處扣得現金49萬元，另查扣存摺、競選文宣等物，並拘提被告2名、約詢被告2名到案說明。
檢察官訊問後，諭知2名涉嫌收賄的被告，分別以1萬元、3萬元交保候傳，另1名被告訊後請回，至於涉嫌行賄的陳姓被告，檢察官認其犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，獲法院准許。
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